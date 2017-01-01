День раскрытия тайны. Все скрытое в этот день может стать явным. Вполне возможно, что тебя будут провоцировать совершать необдуманные слова и поступки. Соблюдай спокойствие и будь осторожнее – все сказанное сегодня воплотится в жизнь. Сны этого дня пророческие и очень быстро сбываются.