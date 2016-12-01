  • 0600
    Мультфильмы
  • 09:30
    Слепая
  • 10:00
    Слепая
    Вестник смерти
  • 10:30
    Гадалка
    Замерзающая любовь
  • 11:00
    Гадалка
    Семь раз отмерь
  • 1130
    Не ври мне
    Охота на бизнес
  • 12:30
    Не ври мне
    Ультиматум
  • 13:30
    Охотники за привидениями
  • 1400
    Охотники за привидениями
  • 14:30
    Охотники за привидениями
  • 15:00
    Мистические истории
    Начало
  • 16:00
    Гадалка
    Дух разлуки
  • 16:30
    Гадалка
    Сестры по любви
  • 1700
    Гадалка
    Проводы
  • 17:30
    Слепая
    Бывшая
  • 17:48
    Гадалка
    Мой милый мальчик
  • 18:00
    Слепая
    Вестник беды
  • 18:30
    Пятая стража. Схватка
    1 серия. Схватка
  • 1930
    Кости
    60 серия
  • 20:20
    Кости
    61 серия
  • 21:15
    Кости
    62 серия
  • 2205
    Кости
    63 серия
  • 23:00
    Викинги
    22 серия
  • 00:00
    Викинги
    23 серия
  • 0100
    Старый Новый год
  • 03:15
    Психосоматика
    Сто кг счастья
  • 03:45
    Психосоматика
    Бессоница
  • 0415
    Психосоматика
    Тошнота
  • 04:45
    Психосоматика
    Импотенция
  • 05:15
    Психосоматика
    Солнечное сплетение
  • 05:40
    Психосоматика
    Снайпер
Мой ТВ-3
  • Новый год 2017
    Астропрогноз 2017 год огненного петуха

    Весь 2017 год Огненный Петух, после правления своей строптивой предшественницы, будет расчищать путь к новым стабилизационным процессам. Он будет встречать рассвет каждого нового дня… подробнее

  • Погода
    Погода в твоем городе

    Необычный факт За последние 100 лет среднегодовая температура в России выросла всего на 1 °С.

  • Гороскоп: Общий
    Гороскоп: Общий

    Сегодня очень мощный и одновременно напряженный день. Возрастает уверенность в себе, усиливается личное обаяние. В плане бизнеса и работы это время завершения начатых дел и решительных действий. Хорошо сегодня подписывать договоры, совершать поездки, планировать траты.

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  • Психосоматика
    Психосоматика что болит или беспокоит?
    Если беспокоит...
    Перхоть Перхоть
    Ты можешь больше, чем думаешь! Но сейчас ты испытываешь страх и стресс. Тебе нужно постараться не принимать проблемы близко к сердцу и привести свой внутренний мир к гармонии. Включи расслабляющую музыку и займись медитацией.
  • Психология
    Психология человек-невидимка
    Будущие достижения Будущие достижения
    Напиши список всех дел, которые ты планировал в прошедшем году, но так и не сделал. Посмотри на него критически, возможно, стоит вычеркнуть из него что-то. Составь очередность завершения тех дел, которые все же нужно или хочется закончить в 2017 году. Таким образом, старые планы автоматически превращаются в будущие достижения.
  • Тайный киноклуб
    Тайный киноклуб необычно о кино

    Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее

  • Сны
    Сны что тебе снилось?
    К чему снится...
    Нищий Нищий
    Если тебе приснился бедный в лохмотьях или ты сам увидел себя нищим, значит, наяву тебя ждет богатство и финансовое благополучие.
  • Лунный гороскоп
    Лунный гороскоп сегодня
    Самый мощный день месяца – концентрация энергии настолько высока, что любое выполненное действие наделяется огромной сокрушительной силой. Поэтому надо соблюдать осторожность при выполнении любого дела. Все в этот день необходимо доводить до благополучного завершения, настроиться на позитив и не сбавлять темп. Сны этого дня большого значения не имеют.
  • Новогодние гадания
    Новогодние гадания загляни в будущее

    Зеркало и вода
    Возьми зеркало, поставь перед ним графин с водой, а с трех сторон от него – горящие свечи. Смотри сквозь воду в зеркало и там ты сможешь увидеть, что готовит тебе Новый год. Главное включи воображение для расшифровки увиденных знаков.

  • Магия еды
    Магия еды
    Магическое свойство...
    Красный перец Красный перец
    Защищает от негативных энергий, спасает от сглаза. Пучок красного перца на кухне отпугнет злые силы от жилья. Красный перец, добавленный в блюда, очистит ауру от негатива.
    Салат для укрепления отношений "Любовный"

    Салат для укрепления отношений "Любовный"

  • Финансовый гороскоп
    Финансовый гороскоп общий
    Сегодня очень мощный и одновременно напряженный день. Для бизнеса и любой работы это время завершения начатых дел и решительных действий. Хорошо сегодня подписывать договоры, совершать поездки, планировать траты на будущее. Рискованных предприятий лучше избегать.
    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Сексуальный гороскоп
    Сексуальный гороскоп общий
    18+
    Сегодня повышается сексуальная энергия, что приведет к всплеску эротических фантазий и желаний. Это время подарков без повода, неожиданных признаний в любви, безрассудных поступков, страстного и непредсказуемого секса. Постарайся использовать его по максимуму, чтобы получить незабываемое удовольствие.
    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Эзотерика
    Эзотерика человек-невидимка
    Почему понедельник – день тяжелый? Почему понедельник – день тяжелый?
    Понедельник находится под управлением Луны. Это эмоциональная планета, которая тесно связана с эмоциональным состоянием человека. В понедельник люди более впечатлительны, плохо переносят критику, становятся более уязвимыми. Чтобы наладить отношения с людьми в этот день, нужно их выслушивать, меньше спорить и быть откровенным.
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