Аспекты планет в 2017 году подчеркивают тему страсти – любовь будет витать в воздухе и станет важной темой года! Откроются новые перспективы – Звезды обещают новый виток в развитии отношений… подробнее
Аспекты планет в 2017 году подчеркивают тему страсти – любовь будет витать в воздухе и станет важной темой года! Откроются новые перспективы – Звезды обещают новый виток в развитии отношений… подробнее
"Завистливая" линия жизни
Бледная и широкая линия жизни говорит о завистливой и даже злой натуре ее обладателя. С такими людьми надо "держать ухо востро".
Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее
Необычный факт Снежинки на 95% состоят из воздуха. Именно поэтому они падают очень медленно.
Светильник. Способствует творчеству и обучению.
Желтый. Цвет познания мира, странствий и творческой силы.
Хорошо бы приобрести вьющееся ампельное растение.
Всемирный день "The Beatles", День Ледовара, День Мартина Лютера Кинга
Василий, Гордей, Ирина
1920 - сухой закон в США закреплен Конституцией
Сегодня день пассивной созерцательной энергии. Это хорошее время для дружеских встреч, радости и общения. На работе лучше заканчивать текущие дела, но не начинать новые. Серьезные переговоры не принесут результатов. В финансовых делах необходим рациональный подход.
Сегодняшний день отлично подходит для обучения, выполнения рутинных задач, получения новых знаний и навыков, это также хорошее время для финансовых операций. Любое общение в коллективе, совместная работа или отдых среди единомышленников принесет удовлетворение.
В начале нового года никому не удастся расслабиться и забыться в праздничной круговерти – работа будет постоянно напоминать о себе, так что в январе придется потрудиться. Во второй половине месяца Звезды будут особенно способствовать карьерному росту, многим людям они откроют возможности для творчества и профессиональной реализации.