У каких людей австралийский темперамент?

Человек с таким темпераментом всегда расслаблен, как будто он живет среди огромных голубых пляжей. У него легкий и непринужденный характер, который делает его очень популярным везде, где он находится. Окружающие люди очень любят “австралийцев”, потому что вокруг них всегда праздник и веселье. Но дела с такими людьми стоит вести осторожно, потому что они не всегда исполняют свои обязанности.