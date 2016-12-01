2017 год станет переломным во многих отношениях. Звезды обещают новый виток в развитии и подъем во всех сферах жизни. В начале года стоит расставить свои приоритеты и определить для себя основные задачи… подробнее
2017 год станет переломным во многих отношениях. Звезды обещают новый виток в развитии и подъем во всех сферах жизни. В начале года стоит расставить свои приоритеты и определить для себя основные задачи… подробнее
Необычный факт Эскимосы пользуются 24 словами, для того чтоб описать снег в его разнообразных состояниях.
Сегодня благоприятная пора для любой активности. Звезды будут способствовать текущим и рутинным делам. Но лучше воспользоваться усиленной энергетикой дня и решить все накопившиеся вопросы, урегулировать отношения и прийти к полному согласию в семейных спорах.
Несмотря на пассивное расположение Звезд, сегодня можно успеть сделать многое, как в бизнесе и работе, так и в устройстве своей личной жизни. Звезды будут способствовать развитию деловых и личных контактов, удовлетворению письменных просьб и телефонных обращений.
В начале нового года никому не удастся расслабиться и забыться в праздничной круговерти – работа будет постоянно напоминать о себе, так что в январе придется потрудиться. Во второй половине месяца Звезды будут особенно способствовать карьерному росту, многим людям они откроют возможности для творчества и профессиональной реализации.
Лампочка. Перегоревшая лампочка сулит новое знакомство.
Белый. Сегодня ты способен черпать энергию из всего, что тебя окружает.
Число 9 настроит тебя на материализацию желаний.
День соборности Украины, День дедушки в Польше
Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп
1630 - день рождения попкорна
Узкая линия ума
Узкая линия ума говорит о быстроте хода мыслей. Такой человек легко принимает решения, но они не всегда оказываются верными.
Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее