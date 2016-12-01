Весь 2017 год Огненный Петух, после правления своей строптивой предшественницы, будет расчищать путь к новым стабилизационным процессам. Он будет встречать рассвет каждого нового дня… подробнее
Весь 2017 год Огненный Петух, после правления своей строптивой предшественницы, будет расчищать путь к новым стабилизационным процессам. Он будет встречать рассвет каждого нового дня… подробнее
Необычный факт За последние 100 лет среднегодовая температура в России выросла всего на 1 °С.
Сегодня очень мощный и одновременно напряженный день. Возрастает уверенность в себе, усиливается личное обаяние. В плане бизнеса и работы это время завершения начатых дел и решительных действий. Хорошо сегодня подписывать договоры, совершать поездки, планировать траты.
Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее
Зеркало и вода
Возьми зеркало, поставь перед ним графин с водой, а с трех сторон от него – горящие свечи. Смотри сквозь воду в зеркало и там ты сможешь увидеть, что готовит тебе Новый год. Главное включи воображение для расшифровки увиденных знаков.