  • 0600
    Мультфильмы
  • 09:30
    Слепая
    Попробуй обмани
  • 10:00
    Слепая
    Маменькин сынок
  • 1030
    Гадалка
    Утренний муж
  • 11:00
    Гадалка
    Слезы девочки
  • 11:30
    Не ври мне
    Беременный брак
  • 1230
    Не ври мне
    По ту сторону
  • 13:30
    Охотники за привидениями
  • 14:00
    Охотники за привидениями
  • 1430
    Охотники за привидениями
  • 15:00
    Мистические истории
    5 серия
  • 16:00
    Гадалка
    Фантомные тиски
  • 1630
    Гадалка
    Голос крови
  • 17:00
    Гадалка
    Вы мне приснились
  • 17:35
    Слепая
    Андрюша
  • 1810
    Слепая
    Приемная мать
  • 18:45
    Следствие по телу
    5 серия
  • 19:30
    Следствие по телу
    6 серия
  • 20:30
    Кости
    114 серия
  • 21:15
    Кости
    115 серия
  • 2215
    Кости
    116 серия
  • 23:00
    Двойное видение
  • 01:15
    Зубастики 2
    Основное блюдо
  • 0245
    Башня
    5 серия
  • 03:45
    Башня
    6 серия
  • 04:30
    Башня
    7 серия
  • 0515
    Башня
    8 серия
Мой ТВ-3
  • Финансовый гороскоп
    Финансовый гороскоп общий
    Сегодня особенная удача ждет людей умственного труда – они могут преуспеть в работе с большим количеством сведений, заключить важные соглашения, заручиться поддержкой авторитетных лиц. Так как повышается вероятность конфликтов, не стоит назначать важных встреч.
    Хочешь персональный гороскоп?
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  • Лунный гороскоп
    Лунный гороскоп сегодня
    День творческой трансформации и любви, когда открывается возможность воплотить в жизнь все свои планы. Нужно тщательно следить за всей поступающей информацией. Возможно, где-то в ней содержится подсказка, которая поможет принять важное решение. Сегодня можно просить совета у профессионалов и заглядывать в свое будущее.
  • Психосоматика
    Психосоматика что болит или беспокоит?
    Если беспокоит...
    Боль Боль
    Если разобраться, твоя жизнь не так уж плоха! Но тебя гложет зависть, неудовлетворенность своей жизнью. От чувства собственной несостоятельности нужно избавиться. Например, составь на бумаге список всех своих лучших качеств.
  • Гороскоп: Общий
    Гороскоп: Общий

    Сегодня повышается вероятность возникновения разного рода конфликтов. Звезды советуют не вступать в споры и не принимать опрометчивых решений. Удача ждет людей умственного труда – они могут преуспеть в работе с большим количеством информации и заключить важные соглашения.

    Плодотворный день для деловой активности, расширения круга контактов и привлечения инвесторов. Звезды дают возможность найти правильный путь и совершить важные шаги, чтобы выйти на новые рубежи. В этот период деньги приходят только к тем, кто сумеет их "завоевать".

    Февраль – месяц перемен и активизации творческой и деловой активности, реализации личных идей и перехода на новый уровень в карьере и бизнесе. Откроются возможности, чтобы урегулировать спорные и конфликтные моменты, подписать важные договоры, наладить взаимоотношения. Это время позитивных перемен в судьбе активных и деятельных людей.

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  • Сексуальный гороскоп
    Сексуальный гороскоп общий
    18+
    Сегодня день радости и сексуального раскрепощения, когда в отношениях будут царить счастье и полная гармония. Интуиция поможет разобраться в чувствах и желаниях партнера и сделать все для того, чтобы он ощутил внимание и заботу. Это хорошее время для смелых сексуальных экспериментов и реализации фантазий.
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  • Тайный киноклуб
    Тайный киноклуб необычно о кино

    Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее

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    Как желтый цвет талисмана влияет на его силу? Как желтый цвет талисмана влияет на его силу?
    Сильным талисманом всегда считались ‘наузы' – нити с узелками, повязанные вокруг запястья. Влияние и сила подобного браслета зависит от цвета нитей. Желтый – это цвет творчества, интеллекта и солнечной энергии. Такой оттенок помогает в работе актерам, писателям и ученым.
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    Необычный факт В 1932 году Ниагарский водопад замерз из-за рекордно низких температур.

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    Магия еды
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    Баклажан Баклажан
    Баклажаны несут энергию денег. Их едят для привлечения благосостояния в жизнь. К тем, кто регулярно употребляет в пищу эти фиолетовые плоды, и деньги будут приходить так же регулярно. Чтобы усилить энергию баклажанов, есть их следует с чесноком.
    Закуска от ссор "Спокойствие"

    Закуска от ссор "Спокойствие"

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    Как узнать пол ребенка по линии детей?
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    Как желтый цвет влияет на настроение? Как желтый цвет влияет на настроение?
    Усиливает антидепрессивный эффект и препятствует развитию тревоги. Создает оптимистичное отношение к жизни и повышает умственные способности. Усиливая процессы возбуждения, повышает физическую активность, снимает чувство усталости и сонливость.
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