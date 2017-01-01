  • 06:00
    Мультфильмы
  • 07:30
    Школа доктора Комаровского
  • 0800
    Мультфильмы
  • 08:45
    Полярный экспресс
  • 10:30
    Элементарно
    16 серия
  • 11:15
    Элементарно
    17 серия
  • 1215
    Элементарно
    18 серия
  • 13:00
    Элементарно
    19 серия
  • 14:00
    Элементарно
    20 серия
  • 14:45
    Мисс Конгениальность 2
  • 17:00
    Красная шапочка
  • 19:00
    Шерлок Холмс
    Игра теней
  • 2130
    Солдаты неудачи
  • 23:30
    Охотники за головами
  • 01:30
    Смертельная битва
    Истребление
  • 0315
    Смертельная битва
  • 05:00
    Тайные знаки
Мой ТВ-3
  • Психология
    Психология человек-невидимка
    Почему обладатели II группы крови лучше всех хранят тайны? Почему обладатели II группы крови лучше всех хранят тайны?
    Людей со II группой крови отличает уравновешенность, спокойный характер, эмоциональная стабильность. Поэтому они лучше остальных хранят чужие тайны. Это верные друзья, которые придут на выручку по первому зову. Они часто стараются подавить свои эмоции, оставаясь внешне холодными.
  • Финансовый гороскоп
    Финансовый гороскоп общий
    Сегодня время быстрых и энергичных дел, поэтому можно смело назначать встречи, подписывать контракты, совершать сделки. Звезды пророчат успех в любых финансовых операциях, инвестициях, покупках и продажах. Можно позволить себе приобрести то, о чем давно мечталось.
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  • Погода
    Погода в твоем городе

    Необычный факт В Москве в 1940 году был зафиксирован абсолютный минимум температуры. Термометры упали до −40,1 °С.

  • Хиромантия
    Хиромантия человек-невидимка

    Округлые кончики пальцев
    Характерны для очень деятельных людей, настоящих профессионалов своего дела. Если ты встретился с таким человеком по работе, то можешь не сомневаться в его компетенции!

  • Тайный киноклуб
    Тайный киноклуб необычно о кино

    Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее

  • Лунный гороскоп
    Лунный гороскоп сегодня
    Это черный день лунного цикла. В этот день легко поддаться иллюзиям и обольщениям, так как в космосе витает большая концентрация тяжелых энергий. Желательно ограничить контакты с малознакомыми людьми, чтобы избежать авантюрных и рискованных мероприятий, настроиться на позитив и гнать тревожные и мрачные мысли. День лучше посвятить будничной работе.
  • Сексуальный гороскоп
    Сексуальный гороскоп общий
    18+
    Сегодня время активной сексуальности. Никаких пассивных отношений – это день, когда оба партнера могут быть решительны и инициативны. Обменивайтесь идеями, делитесь своими самыми сокровенными эротическими фантазиями – сегодня есть все шансы их реализовать и сделать множество сексуальных открытий.
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  • Эзотерика
    Эзотерика человек-невидимка
    Гадание на кофейной гуще: бабочка Гадание на кофейной гуще: бабочка
    Бабочка – это символ любовных дел. Она указывает на присутствие рядом того, кто моложе тебя и оказывает на тебя большое влияние. Бабочка может означать, что вскоре ты получишь любовное письмо, также она предсказывает очень интересные события: легкомысленные, невинные приключения, во время которых можно испытать счастливые моменты.
  • Психосоматика
    Психосоматика что болит или беспокоит?
    Если беспокоит...
    Апатия Апатия
    Ты умеешь говорить о своих чувствах! Но сейчас тобой движет страх, ты подавляешь эмоции. Научись открыто выражать свои чувства. Для начала можно попробовать писать стихи и в них выражать все, что тебя на данный момент беспокоит.
  • Сны
    Сны что тебе снилось?
    К чему снится...
    Торт Торт
    Если во сне ты увидел торт, то наяву будешь печалиться.
  • Магия еды
    Магия еды
    Магическое свойство...
    Брокколи Брокколи
    Регулярное употребление брокколи улучшает работу сердца и замедляет старение. А еще зеленый овощ способен защитить от негатива, если на тебя кто-то злится или завидует тебе. Для увеличения эффективности брокколи следует приправлять базиликом, чесноком или
    Салат для укрепления отношений "Любовный"

    Салат для укрепления отношений "Любовный"

  • Гороскоп: Общий
    Гороскоп: Общий

    Сегодня время быстрых и энергичных дел. В силу возросшей интеллектуальной активности обострится чувство долга, это благотворно скажется на делах, требующих мгновенного принятия решений. Звезды рекомендуют заняться любыми финансовыми операциями или сделками.

    Февраль – месяц перемен и активизации творческой и деловой активности, реализации личных идей и перехода на новый уровень в карьере и бизнесе. Откроются возможности, чтобы урегулировать спорные и конфликтные моменты, подписать важные договоры, наладить взаимоотношения. Это время позитивных перемен в судьбе активных и деятельных людей.

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