  • 0600
    Мультфильмы
  • 20:00
    Лучшие песни нашего кино
  • 02:00
    13 знаков Зодиака
    Овен
  • 0300
    13 знаков Зодиака
    Телец
  • 04:00
    13 знаков Зодиака
    Близнецы
  • 05:00
    13 знаков Зодиака
    Рак
Мой ТВ-3
  • Новый год 2017
    Астропрогноз 2017 год огненного петуха

    Аспекты планет в 2017 году будут поддерживать стремления каждого знака Зодиака к правильному образу жизни. Основой для собственного оздоровления станет питание, а потому… подробнее

  • Магия еды
    Магия еды
    Магическое свойство...
    Изюм Изюм
    Изюм – это высушенный на солнце виноград. Это значит, что он находится в сфере влияния Солнца – элемента огня. Изюм положительно влияет на умственные способности и память. Ешь изюм перед экзаменом – сдашь его на 'отлично'!
    Горячее блюдо для уюта в доме "Радость домового"

    Горячее блюдо для уюта в доме "Радость домового"

  • Тайный киноклуб
    Тайный киноклуб необычно о кино

    Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее

  • Сексуальный гороскоп
    Сексуальный гороскоп общий
    18+
    Сегодняшний день считается временем, отведенным природой для страсти и флирта, – энергия организма растет, и сексуальная в том числе. В этот период партнеры становятся наиболее активными и импульсивными, возможны тайные любовные и сексуальные связи, поэтому стоит быть осторожнее и избегать соблазнов.
    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Гороскоп: Общий
    Гороскоп: Общий

    Сегодняшний день идеально подходит для решения финансовых и семейных вопросов, отдыха, работ по дому. Звезды советуют никуда не торопиться, расслабиться и не принимать поспешных решений. Сегодня любые дела завершатся успешно, если их продумать заранее.

    День душевного очищения и гармонии, когда появляются рациональные идеи и планы. Сегодня Звезды будут способствовать поездкам, путешествиям, новым знакомствам. Общение с близкими людьми подарит позитивные эмоции. С финансовыми операциями следует быть осторожнее.

    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Эзотерика
    Эзотерика человек-невидимка
    Что делать 1 января? Что делать 1 января?
    По первому дню в году смотрят, каков будет и весь год. Если этот день прошел весело, то и весь год таким же веселым будет. Лучше в первый день года запретить себе любые пессимистические настроения. Никакой меланхолии и депрессии! Не забывай, что у тебя целая неделя праздников, поэтому грустить никак нельзя!
  • Новогодние гадания
    Новогодние гадания загляни в будущее

    Гадание на зеркалах
    Возьми два зеркала, установи их друг напротив друга, освети двумя свечами. Держи зеркало против высвеченного стенного зеркала так, чтобы из направленного зеркала в стенном образовался длинный коридор, озаренный огнями. Именно в этом коридоре можно увидеть будущее.

  • Погода
    Погода в твоем городе

    Необычный факт В славянских мифах Дед Мороз олицетворял зимнюю стужу, он сковывал воду.

  • Лунный гороскоп
    Лунный гороскоп сегодня
    День получения информации. Сегодня может открыться истина о реальном положении дел, и ты сможешь разобраться во всем, что прежде не давало покоя. Рекомендуется посвятить себя активной деятельности, не стоит сидеть дома. Любое рискованное мероприятие может послужить отличным началом нового направления в работе или личной жизни. Сны этого дня всегда сбываются.
  • Психосоматика
    Психосоматика что болит или беспокоит?
    Если беспокоит...
    Прыщи Прыщи
    Ты самодостаточная личность! Но сейчас слишком беспокоишься о мнении окружающих. Постарайся посмотреть на себя другими глазами, принять себя. Чтобы поднять самооценку, можно поменять имидж — например сделать новую прическу или обновить гардероб.
  • Сны
    Сны что тебе снилось?
    К чему снится...
    Зал Зал
    Если ты увидел себя во сне среди большого пустого зала, значит, наяву тебе предстоит период одиночества, неизвестности и потерянности.
  • Финансовый гороскоп
    Финансовый гороскоп общий
    День идеально подходит для решения финансовых вопросов, касающихся семьи: можно помочь родственникам деньгами, заплатить по счетам, отложить некоторую сумму на «черный день». Звезды советуют не принимать поспешных решений – нужно все продумывать заранее.
    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Психология
    Психология человек-невидимка
    Как запланировать поездку в новом году? Как запланировать поездку в новом году?
    Подумай, куда конкретно ты хочешь отправиться. Исходя из этого, начинай готовиться. Спланируй все расходы на эту поездку ‒ от необходимости визы до примерной стоимости проезда в этой стране. Подумай, какой процент твоего ежемесячного дохода можно откладывать на отпуск. Чтобы не быть зависимым от нестабильного курса валюты, обменивай каждый месяц до отпуска энную сумму в валюту той страны, куда ты собираешься отправиться.
Свежее видео
00:35
Человек-невидимка | Марафон на ТВ-3
3 января с 12:00
00:30
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой | Марафон на ТВ-3
2 января с 12:00
45:45
Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
6 серия
00:45
Лучшие песни нашего кино | 31 декабря 21:00
Поют все!
00:25
Викинги | со 2 января 23:00
О них слагали легенды
46:33
Новогодние чудеса
Предсказания
47:42
Новогодние чудеса
Новогодние гадания
01:00
Викинги | со 2 января 23:00
Вот и они!
Новое на tv3.ru
Весь день с Фатимой Хадуевой
Весь день с Фатимой Хадуевой
Марафон на ТВ-3 | 2 января с 12:00
Путешествие в страну викингов
Путешествие в страну викингов
В Тайном киноклубе
Задай вопрос доктору Комаровскому на сайте tv3.ru
Задай вопрос доктору Комаровскому на сайте tv3.ru
Получи ответ в эфире ТВ-3
Культовый сериал "Викинги"
Культовый сериал "Викинги"
Cо 2 января в 23:00 на ТВ-3
Сотвори новогоднее чудо - помоги Грише
Сотвори новогоднее чудо - помоги Грише
Сбор средств на лечение малыша
Встречай Новый год вместе с ТВ-3!
Встречай Новый год вместе с ТВ-3!
Лучшие песни нашего кино | 31 декабря 21:00
Что сулит тебе год Огненного Петуха?
Что сулит тебе год Огненного Петуха?
Узнай прямо сейчас!
Узнай все секреты Нового года
Узнай все секреты Нового года
С 27 декабря в 12:30 на ТВ-3
Гороскоп викингов на 2017 год
Гороскоп викингов на 2017 год
Узнай, что предскажут тебе руны в новом году
Какие страны ты завоевал бы, будь ты викингом?
Какие страны ты завоевал бы, будь ты викингом?
Пройди простой тест и узнай!
Об их подвигах слагали легенды
Об их подвигах слагали легенды
"Викинги" со 2 января на ТВ-3
Дар - это и есть она сама
Дар - это и есть она сама
Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной | 18:00 пятница
Новогодние чудеса на ТВ-3
Новогодние чудеса на ТВ-3
С 27 декабря в 12:30
Финал грандиозной истории
Финал грандиозной истории
Анна-Детективъ | 19:30 пн-чт
Противостояние сверхлюдей
Противостояние сверхлюдей
"Чудотворец" с 19 декабря на ТВ-3
Набор стикеров из XIX века от ТВ-3!
Набор стикеров из XIX века от ТВ-3!
Изъясняйся как аристократ
Ко дню рождения великого режиссера
Ко дню рождения великого режиссера
Стивен Спилберг в Тайном киноклубе
Почему мать бросает своего ребенка?
Почему мать бросает своего ребенка?
Страсти в реалити-шоу "Дневник экстрасенса"
Еще больше необычного...