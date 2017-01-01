  • 0600
    Мультфильмы
  • 09:30
    Слепая
    Золотые рыбки
  • 10:00
    Слепая
    Освобождение
  • 1030
    Гадалка
    Нечем дышать
  • 11:00
    Гадалка
    Автомойка
  • 11:30
    Не ври мне
    Вернуть отца
  • 1230
    Не ври мне
    Скрыться навсегда
  • 13:30
    Охотники за привидениями
  • 14:00
    Охотники за привидениями
  • 14:30
    Охотники за привидениями
  • 1500
    Мистические истории
    7 серия
  • 16:00
    Гадалка
    Женщина с косой
  • 16:30
    Гадалка
    Слезы жертвы
  • 1700
    Гадалка
    Заклятье мачехи
  • 17:30
    Слепая
    Черный лотос
  • 18:00
    Дневник экстрасенса
  • 1900
    Человек-невидимка
    Анастасия Стоцкая
  • 20:00
    Белоснежка и охотник
  • 22:15
    Красная шапочка
  • 0015
    Мисс Конгениальность 2
  • 02:30
    Смертельная битва
  • 04:15
    Смертельная битва
    Истребление
Мой ТВ-3
  • Психосоматика
    Психосоматика что болит или беспокоит?
    Если беспокоит...
    Инфекция Инфекция
    У тебя большая внутренняя сила! Но сейчас ты слишком болезненно реагируешь на неприятные тебе поступки людей. Хрупкостью и слабостью не добьешься внимания. Ты гораздо сильнее, чем тебе кажется. Докажи это себе. Например, устрой поход в горы.
  • Психология
    Психология человек-невидимка
    Кто предпочитает шампанское? Кто предпочитает шампанское?
    Напиток всех весельчаков. Как правило, таких людей влечет высокий статус в обществе и материальный достаток. Пьянеют они очень быстро, поэтому их легко соблазнить.
  • Финансовый гороскоп
    Финансовый гороскоп общий
    Сегодня Звезды советуют обращать внимание на замечания окружающих людей: это поможет взглянуть на себя со стороны и трезво оценить свои возможности. День удачен для интеллектуальной работы, заключения сделок, покупки предметов искусства и ценных вещей.
    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Погода
    Погода в твоем городе

    Необычный факт Самый сильный ветер за всю историю метеонаблюдений был зарегистрирован в 1999 году в Оклахоме (США). Скорость ветра достигала 512 км/ч!

  • Эзотерика
    Эзотерика человек-невидимка
    Почему нельзя держать в доме искусственные растения? Почему нельзя держать в доме искусственные растения?
    Чтобы сохранять хорошее самочувствие, необходимо убрать из дома все, что накапливает застойную и негативную энергию. К таким вещам относятся искусственные цветы. Они не имеют живой энергетики, соответственно, не могут оказывать положительного влияния на живых людей и животных. Подобные украшения несут серьезную угрозу для здоровья и жизни в целом.
  • Сны
    Сны что тебе снилось?
    К чему снится...
    Молитва Молитва
    Если во сне ты читал молитву, значит, в реальной жизни тебе очень стыдно за что-то, тебя мучают угрызения совести.
  • Сексуальный гороскоп
    Сексуальный гороскоп общий
    18+
    Сегодня важно сохранять душевное равновесие, так как чрезвычайная заинтересованность в представителях противоположного пола может стать причиной разногласий и ссор. От этого дня не стоит ждать ничего необычного, зато можно радоваться мелочам и романтическим сюрпризам, которые твой партнер подарит тебе сегодня.
    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Тайный киноклуб
    Тайный киноклуб необычно о кино

    Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее

  • Хиромантия
    Хиромантия человек-невидимка

    Разделенная линия брака
    Линия брака, разделенная на две тонкие линии, говорит о возможной потере связи и духовной близости со своим партнером.

  • Гороскоп: Общий
    Гороскоп: Общий

    Сегодня Звезды советуют относиться к себе критично и обращать внимание на замечания окружающих людей – это поможет трезво оценить свои достижения, возможности и ресурсы. День удачен для интеллектуальной работы, заключения сделок, покупки различных шедевров, ценных вещей.

    Неоднозначный день: удачный для активных людей и опасный для тех, кто подвержен чужому влиянию. Сегодня важно проявлять самостоятельность в решениях и не поддаваться на провокации, избегать активного общения и большого скопления людей. Важно уделить время отдыху.

    Февраль – месяц перемен и активизации творческой и деловой активности, реализации личных идей и перехода на новый уровень в карьере и бизнесе. Откроются возможности, чтобы урегулировать спорные и конфликтные моменты, подписать важные договоры, наладить взаимоотношения. Это время позитивных перемен в судьбе активных и деятельных людей.

    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Магия еды
    Магия еды
    Магическое свойство...
    Инжир Инжир
    Инжир укрепляет физическую силу и дарит энергию. Кроме того, инжир следует употреблять в пищу, чтобы усилить сексуальное влечение и повысить плодовитость – это сильный афродизиак. Можно есть свежий и сухой инжир, а также пирожки с инжиром.
    Спагетти для поднятия духа "Томатный бальзам"

    Спагетти для поднятия духа "Томатный бальзам"

  • Лунный гороскоп
    Лунный гороскоп сегодня
    День раскрытия тайны. Все скрытое в этот день может стать явным. Вполне возможно, что тебя будут провоцировать совершать необдуманные слова и поступки. Соблюдай спокойствие и будь осторожнее – все сказанное сегодня воплотится в жизнь. Сны этого дня пророческие и очень быстро сбываются.
Свежее видео
48:51
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
4 серия
00:40
Охотники за привидениями. Битва за Москву | с 6 февраля 13:30
Премьера!
00:30
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой | 18:00 пятница
У нее не осталось выбора...
00:45
Солдаты неудачи | 5 февраля 21:30
Война войной, а Оскар дайте
00:45
Элементарно | 10:30 вс
Он – лучший в своем деле
00:55
Шерлок Холмс: Игра теней | 5 февраля 19:00
Ватсон, это гениально!
00:40
Волшебники | 4 февраля с 13:00
Основано на реальной магии
00:40
Кости | 20:30 пн-чт
Доктор Бреннан: клевая и гений
Новое на tv3.ru
Какие способности у настоящих волшебников?
Какие способности у настоящих волшебников?
Узнай прямо сейчас!
Здесь вам не Хогвартс!
Здесь вам не Хогвартс!
Всероссийская премьера сериала "Волшебники"
На чем основывается история "Волшебников"?
На чем основывается история "Волшебников"?
4 факта о сериале
Пахом - экстрасенс или актер?
Пахом - экстрасенс или актер?
Новый сезон "Человека-невидимки" с 10 февраля
У нее не осталось выбора...
У нее не осталось выбора...
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой | 18:00 пятница
Сколько призраков живет в сталинских высотках в Москве?
Сколько призраков живет в сталинских высотках в Москве?
Новый сезон "Охотников за привидениями"
"Охотники за привидениями. Битва за Москву"
"Охотники за привидениями. Битва за Москву"
Новый сезон с 6 февраля на ТВ-3
3 малыша отправляются на лечение
3 малыша отправляются на лечение
ТВ-3 благодарит каждого зрителя
Он знает об этом методе все
Он знает об этом методе все
Элементарно | 10:30 вс
Как "Секретные материалы" связаны с теорией заговора?
Как "Секретные материалы" связаны с теорией заговора?
5 причин успеха сериала
Сможет ли Фатима помочь молодой паре?
Сможет ли Фатима помочь молодой паре?
Дневник экстрасенса | 18:00 пятница
Уважаемые телезрители!
Уважаемые телезрители!
C 30 января в программе ТВ-3 произойдут изменения
Инопланетная неделя на ТВ-3
Инопланетная неделя на ТВ-3
Космическое программирование канала
Чьими голосами говорят викинги?
Чьими голосами говорят викинги?
ТВ-3 рассказывает об озвучке сериала
Кто решится бросить вызов убийце?
Кто решится бросить вызов убийце?
Пятая стража | 18:30 пн-чт
Для всех, кто продолжал верить...
Для всех, кто продолжал верить...
"Секретные материалы" | с 28 января в 13:30
Его зовут Шерлок Холмс
Его зовут Шерлок Холмс
Элементарно | 10:30 воскресенье
ТВ-3 первым в мире покажет финал 4 сезона
ТВ-3 первым в мире покажет финал 4 сезона
Викинги | 21 января на ТВ-3
Еще больше необычного...