Необычный факт Самый сильный ветер за всю историю метеонаблюдений был зарегистрирован в 1999 году в Оклахоме (США). Скорость ветра достигала 512 км/ч!
Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее
Разделенная линия брака
Линия брака, разделенная на две тонкие линии, говорит о возможной потере связи и духовной близости со своим партнером.
Сегодня Звезды советуют относиться к себе критично и обращать внимание на замечания окружающих людей – это поможет трезво оценить свои достижения, возможности и ресурсы. День удачен для интеллектуальной работы, заключения сделок, покупки различных шедевров, ценных вещей.
Неоднозначный день: удачный для активных людей и опасный для тех, кто подвержен чужому влиянию. Сегодня важно проявлять самостоятельность в решениях и не поддаваться на провокации, избегать активного общения и большого скопления людей. Важно уделить время отдыху.
Февраль – месяц перемен и активизации творческой и деловой активности, реализации личных идей и перехода на новый уровень в карьере и бизнесе. Откроются возможности, чтобы урегулировать спорные и конфликтные моменты, подписать важные договоры, наладить взаимоотношения. Это время позитивных перемен в судьбе активных и деятельных людей.