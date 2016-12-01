Аспекты планет в 2017 году будут поддерживать стремления каждого знака Зодиака к правильному образу жизни. Основой для собственного оздоровления станет питание, а потому… подробнее
Аспекты планет в 2017 году будут поддерживать стремления каждого знака Зодиака к правильному образу жизни. Основой для собственного оздоровления станет питание, а потому… подробнее
Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее
Сегодняшний день идеально подходит для решения финансовых и семейных вопросов, отдыха, работ по дому. Звезды советуют никуда не торопиться, расслабиться и не принимать поспешных решений. Сегодня любые дела завершатся успешно, если их продумать заранее.
День душевного очищения и гармонии, когда появляются рациональные идеи и планы. Сегодня Звезды будут способствовать поездкам, путешествиям, новым знакомствам. Общение с близкими людьми подарит позитивные эмоции. С финансовыми операциями следует быть осторожнее.
Гадание на зеркалах
Возьми два зеркала, установи их друг напротив друга, освети двумя свечами. Держи зеркало против высвеченного стенного зеркала так, чтобы из направленного зеркала в стенном образовался длинный коридор, озаренный огнями. Именно в этом коридоре можно увидеть будущее.
Необычный факт В славянских мифах Дед Мороз олицетворял зимнюю стужу, он сковывал воду.