День проявления скрытой сущности человека. Все, что будут говорить о тебе окружающие в этот день, – правда. Поэтому не обижайся, если это будет звучать для тебя неприятно, а лучше задумайся, как избавиться от недостатков. Если тебя похвалили в этот день – радуйся своим заслугам, так как они показывают, что ты правильно двигаешься по жизни. Сны этого дня указывают на причины, которые мешают тебе жить.