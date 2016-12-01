2017 год станет переломным во многих отношениях. Звезды обещают новый виток в развитии и подъем во всех сферах жизни. В начале года стоит расставить свои приоритеты и определить для себя основные задачи… подробнее
2017 год станет переломным во многих отношениях. Звезды обещают новый виток в развитии и подъем во всех сферах жизни. В начале года стоит расставить свои приоритеты и определить для себя основные задачи… подробнее
Холм Солнца
Располагается под безымянным пальцем. Его критерии — известность, слава, успех. Солнечные люди умеют располагать к себе.
Необычный факт В среднем снежинки падают на землю со скоростью около 5 км/ч.
Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее
Сегодня благоприятный период для активного рабочего процесса. Хорошо пройдут коммерческие сделки, можно делать инвестиции и искать работу. Новые дела начинать не рекомендуется, лучше завершить уже начатые. Вечером можно отправиться в театр, кино или на концерт.
Сегодня день тяжелых энергий, поэтому лучше не ставить перед собой каких-либо важных целей и задач. Звезды советуют отказаться от решения финансовых вопросов и сосредоточить основные усилия на сфере чувств и межличностных отношений. Многих ожидают интересные встречи.
В начале нового года никому не удастся расслабиться и забыться в праздничной круговерти – работа будет постоянно напоминать о себе, так что в январе придется потрудиться. Во второй половине месяца Звезды будут особенно способствовать карьерному росту, многим людям они откроют возможности для творчества и профессиональной реализации.