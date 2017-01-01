Сегодня день радости и сексуального раскрепощения, когда в отношениях будут царить счастье и полная гармония. Интуиция поможет разобраться в чувствах и желаниях партнера и сделать все для того, чтобы он ощутил внимание и заботу. Это хорошее время для смелых сексуальных экспериментов и реализации фантазий.