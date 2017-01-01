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Сегодня повышается вероятность возникновения разного рода конфликтов. Звезды советуют не вступать в споры и не принимать опрометчивых решений. Удача ждет людей умственного труда – они могут преуспеть в работе с большим количеством информации и заключить важные соглашения.
Плодотворный день для деловой активности, расширения круга контактов и привлечения инвесторов. Звезды дают возможность найти правильный путь и совершить важные шаги, чтобы выйти на новые рубежи. В этот период деньги приходят только к тем, кто сумеет их "завоевать".
Февраль – месяц перемен и активизации творческой и деловой активности, реализации личных идей и перехода на новый уровень в карьере и бизнесе. Откроются возможности, чтобы урегулировать спорные и конфликтные моменты, подписать важные договоры, наладить взаимоотношения. Это время позитивных перемен в судьбе активных и деятельных людей.
Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее
Необычный факт В 1932 году Ниагарский водопад замерз из-за рекордно низких температур.
Как узнать пол ребенка по линии детей?
Перпендикулярно пересекают линии брака. Если есть четкая и ясная линия, то это говорит о том, что у человека будет или уже есть сын. Тонкая и не очень заметная линия свидетельствует о дочери.