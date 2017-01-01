Сегодня день благих начинаний, активизации творческой энергии, бизнеса, торговли, решения финансовых вопросов и публичных выступлений. В отношениях важно стремиться к компромиссам и не принимать необдуманных решений. Хорошо заняться благотворительностью.
Этот день может стать поворотным во всех делах. Звезды рекомендуют сосредоточиться только на самом необходимом. Контакты с новыми знакомыми и важными персонами будут продуктивными и результативными. Общение с близкими людьми подарит позитивные эмоции.
В начале нового года никому не удастся расслабиться и забыться в праздничной круговерти – работа будет постоянно напоминать о себе, так что в январе придется потрудиться. Во второй половине месяца Звезды будут особенно способствовать карьерному росту, многим людям они откроют возможности для творчества и профессиональной реализации.
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Форма линии жизни
Если линия расположена близко к большому пальцу, то такой человек отличается пассивностью. Если же она образует большой полукруг, то ее обладатель имеет активную жизненную позицию.
Необычный факт Самая низкая известная температура на планете (-89,2°C) была зарегистрирована в 1983 году в районе антарктической станции "Восток".