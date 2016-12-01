Что делать 1 января?

По первому дню в году смотрят, каков будет и весь год. Если этот день прошел весело, то и весь год таким же веселым будет. Лучше в первый день года запретить себе любые пессимистические настроения. Никакой меланхолии и депрессии! Не забывай, что у тебя целая неделя праздников, поэтому грустить никак нельзя!