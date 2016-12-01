Сегодня день алхимии души, когда могут происходить различные чудеса. И от того, как ты проведешь эти сутки, будет зависеть многое. Праведников судьба щедро наградит, а грешников настигнет кармическое возмездие. Девиз этого периода: "Что посеешь, то и пожнешь". Поэтому нужно стараться, чтобы мысли были добрыми, а намерения благопристойными. Сны этого дня вещие.