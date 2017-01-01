Сегодня день благих начинаний, активизации творческой энергии, бизнеса, торговли, решения финансовых вопросов и публичных выступлений. В отношениях важно стремиться к компромиссам и не принимать необдуманных решений. Хорошо заняться благотворительностью.

Этот день может стать поворотным во всех делах. Звезды рекомендуют сосредоточиться только на самом необходимом. Контакты с новыми знакомыми и важными персонами будут продуктивными и результативными. Общение с близкими людьми подарит позитивные эмоции.

В начале нового года никому не удастся расслабиться и забыться в праздничной круговерти – работа будет постоянно напоминать о себе, так что в январе придется потрудиться. Во второй половине месяца Звезды будут особенно способствовать карьерному росту, многим людям они откроют возможности для творчества и профессиональной реализации.