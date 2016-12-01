  • 0600
    Мультфильмы
  • 09:30
    Слепая
    Никуда не пущу
  • 10:00
    Слепая
    Тайна
  • 1030
    Гадалка
    Просто скажи да
  • 11:00
    Гадалка
    Повенчанная с огнем
  • 11:30
    Не ври мне
    Хакер
  • 1230
    Не ври мне
    Кузены
  • 13:30
    Охотники за привидениями
  • 14:00
    Охотники за привидениями
  • 14:30
    Охотники за привидениями
  • 15:00
    Мистические истории
    1 серия
  • 16:00
    Гадалка
    Ребенок раздора
  • 1630
    Гадалка
    Потерять все
  • 17:00
    Гадалка
    Клеймо блудницы
  • 17:30
    Слепая
    Холодное сердце
  • 1800
    Слепая
    На грани
  • 18:30
    Пятая стража. Схватка
    12 серия. Райские муки
  • 19:30
    Кости
    104 серия
  • 2015
    Кости
    105 серия
  • 21:15
    Кости
    106 серия
  • 22:05
    Кости
    107 серия
  • 2300
    Жена астронавта
  • 01:00
    В поле зрения
    46 серия
  • 02:00
    В поле зрения
    47 серия
  • 02:45
    В поле зрения
    48 серия
  • 03:30
    В поле зрения
    49 серия
  • 0415
    В поле зрения
    50 серия
  • 05:00
    В поле зрения
    51 серия
Мой ТВ-3
  • Новый год 2017
    Астропрогноз 2017 год огненного петуха

    2017 год станет переломным во многих отношениях. Звезды обещают новый виток в развитии и подъем во всех сферах жизни. В начале года стоит расставить свои приоритеты и определить для себя основные задачи… подробнее

  • Хиромантия
    Хиромантия человек-невидимка

    Холм Солнца
    Располагается под безымянным пальцем. Его критерии — известность, слава, успех. Солнечные люди умеют располагать к себе.

  • Эзотерика
    Эзотерика человек-невидимка
    Гадание на кофейной гуще: Собака Гадание на кофейной гуще: Собака
    Силуэт собаки может означать любое проявление дружбы. Выглядящий агрессивно символ, например, оскалившаяся собака, означает, что твой друг может предать в самый неподходящий момент. А собака на привязи означает, что в твоей жизни появится поклонник или поклонница.
  • Магия еды
    Магия еды
    Магическое свойство...
    Баклажан Баклажан
    Баклажаны несут энергию денег. Их едят для привлечения благосостояния в жизнь. К тем, кто регулярно употребляет в пищу эти фиолетовые плоды, и деньги будут приходить так же регулярно. Чтобы усилить энергию баклажанов, есть их следует с чесноком.
    Горячее блюдо для уюта в доме "Радость домового"

    Горячее блюдо для уюта в доме "Радость домового"

  • Погода
    Погода в твоем городе

    Необычный факт В среднем снежинки падают на землю со скоростью около 5 км/ч.

  • Лунный гороскоп
    Лунный гороскоп сегодня
    Сегодня день алхимии души, когда могут происходить различные чудеса. И от того, как ты проведешь эти сутки, будет зависеть многое. Праведников судьба щедро наградит, а грешников настигнет кармическое возмездие. Девиз этого периода: "Что посеешь, то и пожнешь". Поэтому нужно стараться, чтобы мысли были добрыми, а намерения благопристойными. Сны этого дня вещие.
  • Сексуальный гороскоп
    Сексуальный гороскоп общий
    18+
    Сегодня день откровений и обновления чувств. Звезды располагают к нежным и трепетным отношениям, всему разумному и светлому, поэтому стоит сосредоточиться на самых сокровенных своих мечтах и не бояться признаться в них своему партнеру. Он с удовольствием поддержит тебя и поможет тебе реализовать фантазии.
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  • Психология
    Психология человек-невидимка
    Почему нужно бояться взгляда любителей красного вина? Почему нужно бояться взгляда любителей красного вина?
    Его выбирают страстные и эмоциональные люди. В их душе постоянно кипит ураган, сметающий все вокруг. Одним только взглядом они способны "испепелить" собеседника. В некоторых случаях, если того требует ситуация, могут вести себя сдержанно. Однако для этого им нужно сильно постараться, иначе эмоции могут вырваться наружу.
  • Финансовый гороскоп
    Финансовый гороскоп общий
    Сегодня благоприятный период для активного рабочего процесса. Это хорошее время для коммерческих сделок, инвестирования, трудоустройства. Новые дела начинать не рекомендуется, лучше с максимальной пользой реализовать текущие. Вечером можно отправиться на шопинг.
    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Сны
    Сны что тебе снилось?
    К чему снится...
    Глаз Глаз
    Если во сне ты увидел глаз, то в реальной жизни у тебя мог появиться недоброжелатель, который не только обманывает, но и пытается причинить зло.
  • Тайный киноклуб
    Тайный киноклуб необычно о кино

    Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее

  • Психосоматика
    Психосоматика что болит или беспокоит?
    Если беспокоит...
    Нервы Нервы
    Ты открытый для общения человек! Но сейчас проявляешь эгоцентричность, и 'уходишь в себя', не желая идти на контакт с людьми. Помни, что, общаясь с другими, можно создать нечто позитивное для себя. Начни со звонка другу, с которым давно не виделись.
  • Гороскоп: Общий
    Гороскоп: Общий

    Сегодня благоприятный период для активного рабочего процесса. Хорошо пройдут коммерческие сделки, можно делать инвестиции и искать работу. Новые дела начинать не рекомендуется, лучше завершить уже начатые. Вечером можно отправиться в театр, кино или на концерт.

    Сегодня день тяжелых энергий, поэтому лучше не ставить перед собой каких-либо важных целей и задач. Звезды советуют отказаться от решения финансовых вопросов и сосредоточить основные усилия на сфере чувств и межличностных отношений. Многих ожидают интересные встречи.

    В начале нового года никому не удастся расслабиться и забыться в праздничной круговерти – работа будет постоянно напоминать о себе, так что в январе придется потрудиться. Во второй половине месяца Звезды будут особенно способствовать карьерному росту, многим людям они откроют возможности для творчества и профессиональной реализации.

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