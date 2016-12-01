  • 0600
    Мультфильмы
  • 09:30
    Школа доктора Комаровского
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    Мультфильмы
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    Эра драконов
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    Викинги
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    Викинги
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    Викинги
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    Викинги
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    Викинги
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    Викинги
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  • 20:20
    Викинги
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    Викинги
    4 сезон. 20 серия
  • 22:15
    Следопыт
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    Гнев Титанов
  • 02:00
    На грани
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    Тайные знаки
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Мой ТВ-3
  • Новый год 2017
    Астропрогноз 2017 год огненного петуха

    2017 год станет переломным во многих отношениях. Звезды обещают новый виток в развитии и подъем во всех сферах жизни. В начале года стоит расставить свои приоритеты и определить для себя основные задачи… подробнее

  • Лунный гороскоп
    Лунный гороскоп сегодня
    Это день пробуждения созидательной силы природы. Мыслительный процесс активизируется, сила концентрации увеличится. День удачен для обучения, получения новых знаний. Если у мужчины в этот день плохое настроение, то это означает, что его энергетика переполнена негативом, от которого нужно срочно избавиться. Сны этого дня показывают состояние сексуальной энергии.
  • Сны
    Сны что тебе снилось?
    К чему снится...
    Имущество Имущество
    Если во сне ты становишься обладателем недвижимого имущества, то в реальной жизни кто-то из твоих близких может тяжело заболеть. Такой сон может означать и разрыв отношений.
  • Психосоматика
    Психосоматика что болит или беспокоит?
    Если беспокоит...
    Локоть Локоть
    Обычно с легкостью принимаешь новый опыт, но сейчас смена направления твой жизни дается тебе с трудом. Поверь, что любые перемены неизбежны. Научись воспринимать их как естественную часть жизни. Начни с чего-то простого: поменяй шторы в доме.
  • Погода
    Погода в твоем городе

    Необычный факт Эскимосы пользуются 24 словами, для того чтоб описать снег в его разнообразных состояниях.

  • Магия еды
    Магия еды
    Магическое свойство...
    Шпинат Шпинат
    Шпинат обладает сильной энергетикой. Свежий или отваренный на пару шпинат нужно включать в пищу тем, кто желает достичь процветания. Чтобы усилить эффект, шпинат следует приправлять кунжутом или мускатным орехом.
    Горячее блюдо для уюта в доме "Радость домового"

    Горячее блюдо для уюта в доме "Радость домового"

  • Сексуальный гороскоп
    Сексуальный гороскоп общий
    18+
    Сегодня счастливый день пробуждения внутренней силы и трансформации сексуальной энергии – лучше выбраться куда-нибудь, где можно пообщаться, послушать музыку или потанцевать. Этот день принесет прилив сильных чувств и бурю волнующих эротических впечатлений, которые ночью воплотятся в страстный и интим.
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  • Психология
    Психология человек-невидимка
    У каких людей австралийский темперамент? У каких людей австралийский темперамент?
    Человек с таким темпераментом всегда расслаблен, как будто он живет среди огромных голубых пляжей. У него легкий и непринужденный характер, который делает его очень популярным везде, где он находится. Окружающие люди очень любят “австралийцев”, потому что вокруг них всегда праздник и веселье. Но дела с такими людьми стоит вести осторожно, потому что они не всегда исполняют свои обязанности.
  • Гороскоп: Общий
    Гороскоп: Общий

    Сегодня благоприятная пора для любой активности. Звезды будут способствовать текущим и рутинным делам. Но лучше воспользоваться усиленной энергетикой дня и решить все накопившиеся вопросы, урегулировать отношения и прийти к полному согласию в семейных спорах.

    Несмотря на пассивное расположение Звезд, сегодня можно успеть сделать многое, как в бизнесе и работе, так и в устройстве своей личной жизни. Звезды будут способствовать развитию деловых и личных контактов, удовлетворению письменных просьб и телефонных обращений.

    В начале нового года никому не удастся расслабиться и забыться в праздничной круговерти – работа будет постоянно напоминать о себе, так что в январе придется потрудиться. Во второй половине месяца Звезды будут особенно способствовать карьерному росту, многим людям они откроют возможности для творчества и профессиональной реализации.

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  • Эзотерика
    Эзотерика человек-невидимка
    Как избавиться от депрессии с помощью пищи желтого цвета? Как избавиться от депрессии с помощью пищи желтого цвета?
    Желтый – это цвет здоровья. Он помогает при неврозах и депрессиях, а также хорошо влияет на зрение и пищеварительный тракт. Пища желтого цвета стимулирует мозговые функции: память, мышление, интеллект. Поэтому, если настроение упало, стоит есть дыни, ананасы, бананы, кукурузу, сыр, яйца, сливочное или растительное масло. Депрессию снимет как рукой!
  • Необычный планировщик
    Необычный планировщик
    Сегодня: 22 января
    Символ дня

    Лампочка. Перегоревшая лампочка сулит новое знакомство.

    Цвет дня

    Белый. Сегодня ты способен черпать энергию из всего, что тебя окружает.

    Число дня

    Число 9 настроит тебя на материализацию желаний.

    Праздники

    День соборности Украины, День дедушки в Польше

    Именины

    Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп

    История

    1630 - день рождения попкорна

  • Хиромантия
    Хиромантия человек-невидимка

    Узкая линия ума
    Узкая линия ума говорит о быстроте хода мыслей. Такой человек легко принимает решения, но они не всегда оказываются верными.

  • Финансовый гороскоп
    Финансовый гороскоп общий
    Сегодня благоприятная пора для любых активных дел. Звезды будут способствовать благополучному завершению текущих вопросов. Можно смело назначать встречи, переговоры, заключать сделки и подписывать контракты, а вечером отправиться на небольшой шопинг.
    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Тайный киноклуб
    Тайный киноклуб необычно о кино

    Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее

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