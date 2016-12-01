  • 0600
    Мультфильмы
  • 09:30
    Слепая
    Сорока
  • 10:00
    Слепая
    Отец-одиночка
  • 1030
    Гадалка
    Аводь затворенной двери
  • 11:00
    Гадалка
    Ключ
  • 11:30
    Не ври мне
    Клон
  • 12:30
    Не ври мне
    Письмо с того света
  • 1330
    Охотники за привидениями
  • 14:00
    Охотники за привидениями
  • 14:30
    Охотники за привидениями
  • 1500
    Мистические истории
    Начало. 7 серия
  • 16:00
    Гадалка
    Рикошет
  • 16:30
    Гадалка
    Бобыль
  • 17:00
    Гадалка
    Гость
  • 17:30
    Слепая
    Воображаемая подруга
  • 1800
    Слепая
    Заколдованный круг
  • 18:30
    Пятая стража. Схватка
    5 серия. Бабье царство
  • 19:30
    Кости
    76 серия
  • 20:20
    Кости
    77 серия
  • 21:15
    Кости
    78 серия
  • 2205
    Кости
    79 серия
  • 23:00
    Ультрафиолет
  • 00:45
    Элементарно
    1 серия
  • 0135
    Элементарно
    2 серия
  • 02:30
    Элементарно
    3 серия
  • 03:20
    Элементарно
    4 серия
  • 0415
    Элементарно
    5 серия
  • 05:00
    Городские легенды
    Мост-фантом на Литейном
Мой ТВ-3
  • Новый год 2017
    Астропрогноз 2017 год огненного петуха

    Аспекты планет в 2017 году подчеркивают тему страсти – любовь будет витать в воздухе и станет важной темой года! Откроются новые перспективы – Звезды обещают новый виток в развитии отношений… подробнее

  • Финансовый гороскоп
    Финансовый гороскоп общий
    Сегодня не самое подходящее время для разного рода деловых встреч. Переговоры и служебные командировки могут не принести результатов. На работе в этот день лучше заканчивать текущие проекты, но не начинать новые. В финансовых делах необходим рациональный подход.
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  • Эзотерика
    Эзотерика человек-невидимка
    Какая магическая руна повысит настроение? Какая магическая руна повысит настроение?
    О магических свойствах талисманов из рун известно с древних времен. Каждая руна имеет свое значение. Руна Вуньо является символом позитива. Она дарит радость, устраняет апатию, разбавляет повседневную жизнь приятными событиями. Амулет или талисман из этой руны улучшает настроение, наполняет человека позитивной энергией и прибавляет жизненных сил.
  • Хиромантия
    Хиромантия человек-невидимка

    "Завистливая" линия жизни
    Бледная и широкая линия жизни говорит о завистливой и даже злой натуре ее обладателя. С такими людьми надо "держать ухо востро".

  • Сексуальный гороскоп
    Сексуальный гороскоп общий
    18+
    Энергетика сегодняшнего дня достаточно тяжелая, поэтому достичь гармонии со своим партнером будет нелегко. Возможны усталость или недомогание, конфликты или разногласия во мнениях и действиях. Для романтических свиданий и любовных признаний этот день не подходит. Лучше заняться привычными бытовыми делами.
    Хочешь персональный гороскоп?
    Заполни дату рождения
  • Тайный киноклуб
    Тайный киноклуб необычно о кино

    Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее

  • Погода
    Погода в твоем городе

    Необычный факт Снежинки на 95% состоят из воздуха. Именно поэтому они падают очень медленно.

  • Психология
    Психология человек-невидимка
    Почему эгоизм отталкивает людей? Почему эгоизм отталкивает людей?
    Эгоистичные люди слишком заняты, думая о себе, их мало волнуют окружающие, они привыкли возводить себя выше всего. Все решения, которые они принимают, должны быть в их пользу. Они не хотят думать о преимуществах и интересах других людей. Такое поведение всегда порождает конфликтные ситуации. Чтобы этого избежать, стоит помнить, что мы должны помогать друг другу, заботиться о благе других, любить окружающих.
  • Магия еды
    Магия еды
    Магическое свойство...
    Оливковое масло Оливковое масло
    Если тебе постоянно завидуют, то употребляй оливковое масло. Этот продукт нейтрализует зависть окружающих.
    Закуска от ссор "Спокойствие"

    Закуска от ссор "Спокойствие"

  • Необычный планировщик
    Необычный планировщик
    Сегодня: 16 января
    Символ дня

    Светильник. Способствует творчеству и обучению.

    Цвет дня

    Желтый. Цвет познания мира, странствий и творческой силы.

    Растение дня

    Хорошо бы приобрести вьющееся ампельное растение.

    Праздники

    Всемирный день "The Beatles", День Ледовара, День Мартина Лютера Кинга

    Именины

    Василий, Гордей, Ирина

    История

    1920 - сухой закон в США закреплен Конституцией

  • Психосоматика
    Психосоматика что болит или беспокоит?
    Если беспокоит...
    Мозоли Мозоли
    Ты всегда можешь постоять за себя! Но сейчас ты нуждаешься в дополнительной защите, ты боишься унижения, боишься проиграть. Тебе нужно изменить свое отношение к ситуации, принять ее внутренне. А пока можно отвлечься – дочитать, наконец, роман, который был заброшен.
  • Сны
    Сны что тебе снилось?
    К чему снится...
    Море Море
    Если во сне ты видел красивое, спокойное море, то наяву у тебя будет отменное здоровье. Снилось, что море волновалось, то и в жизни будешь испытывать волнение.
  • Лунный гороскоп
    Лунный гороскоп сегодня
    День проявления скрытой сущности человека. Все, что будут говорить о тебе окружающие в этот день, – правда. Поэтому не обижайся, если это будет звучать для тебя неприятно, а лучше задумайся, как избавиться от недостатков. Если тебя похвалили в этот день – радуйся своим заслугам, так как они показывают, что ты правильно двигаешься по жизни. Сны этого дня указывают на причины, которые мешают тебе жить.
  • Гороскоп: Общий
    Гороскоп: Общий

    Сегодня день пассивной созерцательной энергии. Это хорошее время для дружеских встреч, радости и общения. На работе лучше заканчивать текущие дела, но не начинать новые. Серьезные переговоры не принесут результатов. В финансовых делах необходим рациональный подход.

    Сегодняшний день отлично подходит для обучения, выполнения рутинных задач, получения новых знаний и навыков, это также хорошее время для финансовых операций. Любое общение в коллективе, совместная работа или отдых среди единомышленников принесет удовлетворение.

    В начале нового года никому не удастся расслабиться и забыться в праздничной круговерти – работа будет постоянно напоминать о себе, так что в январе придется потрудиться. Во второй половине месяца Звезды будут особенно способствовать карьерному росту, многим людям они откроют возможности для творчества и профессиональной реализации.

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