Гадание на кофейной гуще: бабочка

Бабочка – это символ любовных дел. Она указывает на присутствие рядом того, кто моложе тебя и оказывает на тебя большое влияние. Бабочка может означать, что вскоре ты получишь любовное письмо, также она предсказывает очень интересные события: легкомысленные, невинные приключения, во время которых можно испытать счастливые моменты.