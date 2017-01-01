Необычный факт В Москве в 1940 году был зафиксирован абсолютный минимум температуры. Термометры упали до −40,1 °С.
Округлые кончики пальцев
Характерны для очень деятельных людей, настоящих профессионалов своего дела. Если ты встретился с таким человеком по работе, то можешь не сомневаться в его компетенции!
Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее
Сегодня время быстрых и энергичных дел. В силу возросшей интеллектуальной активности обострится чувство долга, это благотворно скажется на делах, требующих мгновенного принятия решений. Звезды рекомендуют заняться любыми финансовыми операциями или сделками.
Февраль – месяц перемен и активизации творческой и деловой активности, реализации личных идей и перехода на новый уровень в карьере и бизнесе. Откроются возможности, чтобы урегулировать спорные и конфликтные моменты, подписать важные договоры, наладить взаимоотношения. Это время позитивных перемен в судьбе активных и деятельных людей.