  • 0600
    Мультфильмы
  • 07:30
    Школа доктора Комаровского
  • 08:00
    Мультфильмы
  • 0830
    Восход тьмы
  • 10:30
    Элементарно
    11 серия
  • 11:15
    Элементарно
    12 серия
  • 12:00
    Элементарно
    13 серия
  • 1300
    Элементарно
    14 серия
  • 13:45
    Элементарно
    15 серия
  • 14:30
    Глубокое синее море
  • 16:30
    Остров
  • 1900
    Золото дураков
  • 21:15
    Машина времени
  • 23:00
    Обливион
  • 0130
    Восход тьмы
  • 03:30
    Тайные знаки
  • 04:15
    Тайные знаки
  • 0515
    Тайные знаки
Мой ТВ-3
  • Лунный гороскоп
    Лунный гороскоп сегодня
    День первого шага, и от того, насколько правильно ты его сделаешь, будет зависеть весь месяц. Сегодня хорошо получать новые знания, осваивать проекты, начинать цикл лечебной диеты и физкультуры. Все, что будет начато в этот день, станет плодотворно развиваться. Сны этого дня обманчивые и пустые.
  • Сексуальный гороскоп
    Сексуальный гороскоп общий
    18+
    Сегодня общение с партнером будет особенно приятным – это время страсти, флирта, тайных любовных и сексуальных порывов. Энергетика организма, и сексуальная в том числе, будет находиться в активной фазе. В этот период партнеры будут настроены романтично и готовы импульсивно выражать свои чувства.
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  • Психосоматика
    Психосоматика что болит или беспокоит?
    Если беспокоит...
    Сильный кашель Сильный кашель
    Ты можешь избегать конфликтов! Но сейчас в твоей семье напряженная атмосфера, постоянные ссоры, внутри тебя кипит гнев. Нужно скорее прекратить обвинять друг друга. Начни с себя. Например, приготовь вкусный ужин для близкого человека.
  • Сны
    Сны что тебе снилось?
    К чему снится...
    Капюшон Капюшон
    Если во сне на тебе был надет капюшон, значит, кто-то вступится за тебя или защитит.
  • Гороскоп: Общий
    Гороскоп: Общий

    Сегодня день благих начинаний, активизации творческой энергии, бизнеса, торговли, решения финансовых вопросов и публичных выступлений. В отношениях важно стремиться к компромиссам и не принимать необдуманных решений. Хорошо заняться благотворительностью.

    Этот день может стать поворотным во всех делах. Звезды рекомендуют сосредоточиться только на самом необходимом. Контакты с новыми знакомыми и важными персонами будут продуктивными и результативными. Общение с близкими людьми подарит позитивные эмоции.

    В начале нового года никому не удастся расслабиться и забыться в праздничной круговерти – работа будет постоянно напоминать о себе, так что в январе придется потрудиться. Во второй половине месяца Звезды будут особенно способствовать карьерному росту, многим людям они откроют возможности для творчества и профессиональной реализации.

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  • Психология
    Психология человек-невидимка
    Почему ты любишь рисовать треугольники? Почему ты любишь рисовать треугольники?
    Люди, рисующие треугольник, — лидеры. Это энергичные и сильные личности. Ставят ясные цели и достигают их. Очень уверенные в себе люди, хотят быть правыми во всем. С трудом признают ошибки. Такие люди стремятся достичь высокого положения в обществе.
  • Магия еды
    Магия еды
    Магическое свойство...
    Мята Мята
    Самое трезвое растение. Если ты чувствуешь себя одураченным, то добавляй листья мяты в салат и пей мятный чай, тогда трезвый взгляд на жизнь отпугнет от тебя обман.
    Спагетти для поднятия духа "Томатный бальзам"

    Спагетти для поднятия духа "Томатный бальзам"

  • Тайный киноклуб
    Тайный киноклуб необычно о кино

    Путешествие в страну викингов в Тайном киноклубе... подробнее

  • Финансовый гороскоп
    Финансовый гороскоп общий
    Сегодня день активизации творческой энергии, бизнеса, торговли, также будут успешно решаться финансовые вопросы. Будут уместны проявления щедрости и благотворительности, особенно по отношению к близким людям, можно совершать дорогостоящие покупки, запланированные ранее.
    Хочешь персональный гороскоп?
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  • Хиромантия
    Хиромантия человек-невидимка

    Форма линии жизни
    Если линия расположена близко к большому пальцу, то такой человек отличается пассивностью. Если же она образует большой полукруг, то ее обладатель имеет активную жизненную позицию.

  • Погода
    Погода в твоем городе

    Необычный факт Самая низкая известная температура на планете (-89,2°C) была зарегистрирована в 1983 году в районе антарктической станции "Восток".

  • Эзотерика
    Эзотерика человек-невидимка
    Как притянуть удачу в учебе по фэн-шуй? Как притянуть удачу в учебе по фэн-шуй?
    Северо-восток, по учению фэн-шуй, – зона образовательной удачи. Просто великолепно, если место, где ты занимаешься, находится именно в этой зоне. Если по ряду причин передвинуть туда свой рабочий стол невозможно, тогда активизируй эту зону нужными символами: книги, совы, глобусы…
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