Будущие достижения

Напиши список всех дел, которые ты планировал в прошедшем году, но так и не сделал. Посмотри на него критически, возможно, стоит вычеркнуть из него что-то. Составь очередность завершения тех дел, которые все же нужно или хочется закончить в 2017 году. Таким образом, старые планы автоматически превращаются в будущие достижения.